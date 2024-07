Gastgewerbe sieht kein Umsatzplus durch Fußball-EM

Berlin: Die Fußball-EM in Deutschland hat dem Gastgewerbe offenbar nicht zu größeren Umsätzen verholfen. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga erklärte, eine Umfrage unter mehr als 2.700 Betrieben habe ergeben, dass rund neun von zehn keine positiven Effekte durch die EM verzeichnen konnten. Dabei gebe es aber große Unterschiede je nach Standort und Art des Betriebs. An den Austragungsorten zeigt sich das Gastgewerbe zufriedener. Vor allem Kneipen, Bars und Biergärten hätten von dem Fußballturnier profitiert. Etwas getrübt worden sei die Feierlaune durch das wechselhafte Wetter und das Ausscheiden der deutschen Mannschaft im Viertelfinale, so der Verband.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2024 12:30 Uhr