Garmisch-Partenkirchen fiebert Neujahrsspringen entgegen

Garmisch-Partenkirchen: Bei den Skispringern steht heute das Neujahrsspringen an, der zweite von vier Wettbewerben der Vierschanzentournee. In der Qualifikation gestern sprangen die Österreicher wieder ganz nach vorn. Die Hoffnungen der Deutschen ruhen weiter auf Pius Paschke vom WSV Kiefersfelden, der im Weltcup führt. Beim Springen in Oberstdorf war er nur knapp hinter den Podestplätzen auf Rang vier gelandet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2025 07:00 Uhr