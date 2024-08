Gamescom beginnt mit langen Schlangen an Konsolen

Köln: Gleich zu Beginn der weltweit größten Computerspiel-Messe Gamescom haben sich lange Schlangen an den Ständen und Spielekonsolen gebildet. Tausende Fans und Fachleute strömten in die Messehallen in Köln. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 320.000. Die Branche macht auf dem deutschen Markt zwar rund 10 Milliarden Euro im Umsatz, doch bei der Entwicklung spielt Deutschland kaum eine Rolle: Nur rund fünf Prozent des ausgegebenen Geldes entfällt auf Spiele, die hierzulande entstanden sind. Laut einer Umfrage des Branchenverbandes Bitkom spielt jeder zweite in Deutschland zumindest gelegentlich am Bildschirm. Die Gamescom ist noch bis Sonntag geöffnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2024 12:00 Uhr