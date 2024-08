Games-Industrie klagt über mangelnde staatliche Förderung

Köln: Zum Start der Computerspielemesse Gamescom hat der Branchenverband Game die Förderpolitik der Bundesregierung kritisiert. Verbands-Geschäftsführer Falk sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, man könne international nicht konkurrieren, wenn man am Standort Deutschland keine vergleichbare Förderung wie in anderen Ländern bekomme. Mit der Gamescom öffnet am Vormittag die größte Computerspiele-Messe der Welt ihre Tore für das Publikum Bis Sonntag präsentieren etwa mehr als 1.400 Aussteller aus 64 Ländern neue Video- und Computerspiele sowie andere technische Innovationen und Dienstleistungen. Es werden mehr als 300.000 Besucher erwartet.

