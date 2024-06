Galeria Kaufhof in Würzburg ist gerettet

Würzburg: Die Galeria-Kaufhof-Filiale in der unterfränkischen Stadt wird doch nicht geschlossen. Das hat das bayerische Wirtschaftsministerium bestätigt. Der Konzern hat sich demnach mit dem Vermieter des Gebäudes einigen können. Die bereits ausgesprochenen Kündigungen werden zurück genommen. Betroffen sind 100 Mitarbeitende. Der insolvente Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will einen Teil seiner bundesweit noch 92 Filialen zum 31. August dieses Jahres schließen. In Bayern trifft es je ein Haus in Regensburg und Augsburg.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.06.2024 13:45 Uhr