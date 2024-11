G7-Staaten versichern der Ukraine anhaltende Unterstützung

Rom: Die Gruppe sieben westlicher Industrienationen hat nach bald 1.000 Tagen Krieg in der Ukraine dem Land anhaltende Hilfe zugesichert. Gleichzeitig riefen die G7-Staaten Russland auf, seine Truppen abzuziehen. Moskau bleibe das einzige Hindernis für einen gerechten und dauerhaften Frieden, betonten die Staats- und Regierungschefs in einer gemeinsamen Erklärung. Diese wurde von Italiens Ministerpräsidentin Meloni veröffentlicht, die heuer den Vorsitz der G7 hat. In einem Radiointerview sagte der ukrainische Präsident Selenskyj, dass er den Krieg im kommenden Jahr auf diplomatischem Wege beenden will.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2024 19:00 Uhr