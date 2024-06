G7-Staaten beraten über Ukraine-Hilfe

Bari: Die Gruppe sieben großer Industrienationen kommt heute zu ihrem alljährlichen Gipfel zusammen. Auf Einladung von Italiens Ministerpräsidentin Meloni treffen sich die Staats- und Regierungschefs in Apulien im Süden des Landes. In ihren ersten Arbeitssitzungen befassen sich die G7 mit den Themen Afrika, Klimawandel und Entwicklung sowie mit der Lage im Nahen Osten. Am Nachmittag steht die Ukraine im Fokus der Gespräche, an denen auch Präsident Selenskyj teilnimmt. Konkret geht es um einen Plan, der Ukraine ein Darlehen von umgerechnet bis zu 50 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen. Zur Finanzierung sollen Zinsgewinne aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten genutzt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2024 12:00 Uhr