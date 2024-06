G7-Gipfel erstmals mit dem Papst

Bari: In Süditalien setzen die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrienationen ihr Treffen fort. Auf Einladung von Ministerpräsidentin Meloni nimmt Papst Franziskus an einer Gesprächsrunde zum Thema Künstliche Intelligenz teil. Als weitere Gäste werden unter anderem Vertreter aus Indien, Brasilien und der Türkei erwartet. Gestern hatten sich die G7 auf die Bereitstellung von Krediten für die Ukraine in Höhe von 50 Milliarden Dollar geeinigt. Dafür sollen auch Zinserträge aus eingefrorenen russischen Vermögen genutzt werden. Kanzler Scholz sprach von einem "historischen Schritt".

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.06.2024 03:00 Uhr