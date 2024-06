Bari: Der Umgang mit China und das Thema Künstliche Intelligenz stehen heute auf der Tagesordnung des G7-Gipfels. Erstmals nimmt an dem Treffen der Staats-und Regierungschefs der führenden Industrienationen auch der Papst teil. Geplant sind unter anderem bilaterale Gespräche des katholischen Kirchenoberhaupts mit US-Präsident Biden, dem ukrainischen Präsidenten Selenskyi und dem türkischen Staatschef Erdogan. - Gestern hatte die G7-Runde sich hauptsächlich mit dem Ukraine-Krieg beschäftigt und dem Land ein milliardenschweres Darlehnen in Höhe von rund 46 Milliarden Euro zugesichert. Am Abend unterzeichneten die USA und die Ukraine dann noch ein Sicherheitsabkommen über zehn Jahre, mit dem Kiews Verteidigung gegen Russland gestärkt werden soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2024 07:00 Uhr