G7-Außenminister warnen vor Eskalation im Nahen Osten

Beirut: Nach den massiven Luftangriffen Israels meldet die libanesische Regierung fast 500 Tote und mehr als 1.600 Verletzte. Frankreich fordert eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates noch in dieser Woche . Auch die Außenminister der G7-Staaten zeigen sich besorgt über die folgenschwersten Angriffe auf den Libanon seit fast zwei Jahrzehnten. In einer gemeinsamen Erklärung am Rande der UN-Generalversammlung warnen sie vor einer Eskalation der Lage im gesamten Nahen Osten und appellieren an alle Beteiligten, eine friedliche Lösung zu finden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2024 06:00 Uhr