G7-Außenminister rufen zu Deeskalation in Nahost auf

Tel Aviv: Angesichts der sich weiter verschärfenden Lage im Nahen Osten mahnen die sieben großen westlichen Industrienationen zur Deeskalation in der Region. In einer gemeinsamen Videokonferenz riefen die G7-Außenminister alle Parteien zur größtmöglichen Zurückhaltung auf. Italiens Außenminister Tajani erklärte, der Weg des Dialogs und der Mäßigung solle in der aktuellen Situation eingeschlagen werden. Nach der gezielten Tötung des Auslandschefs der islamistischen Hamas, Hanija, in Teheran hat der Iran Israel mit massiver Vergeltung gedroht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2024 22:00 Uhr