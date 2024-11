G20 wollen Welthunger mit Reichensteuer bekämpfen

Rio de Janeiro: Die G20-Staaten haben sich bereits am ersten Tag ihres Gipfeltreffens in Brasilien auf eine Abschlusserklärung geeinigt. Die Teilnehmer vereinbarten unter anderem, sich für eine wirksame Besteuerung von Superreichen einzusetzen. Damit soll eine sogenannte "Allianz gegen Hunger und Armut" finanziert werden. Details dazu müssen noch erarbeitet werden. Außerdem bekannten sie sich zum internationalen Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Allerdings konnten sich die Länder nicht darauf einigen, wie das finanziert werden soll. Hier hoffen die G-20 Staaten darauf, dass die UN-Klimakonferenz in Baku eine Lösung findet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2024 07:00 Uhr