G20-Gipfel zum Kampf gegen Hunger und Klimawandel beginnt

Rio de Janeiro: Am Nachmittag deutscher Zeit beginnt der G20-Gipfel in Brasilien. Der Gastgeber stellt dabei den Kampf gegen den Klimawandel und den Hunger in der Welt in den Mittelpunkt. Präsident Lula da Silva will dazu eine "Globale Allianz" auf den Weg bringen. Deutschland und andere EU-Staaten sowie die USA haben schon Unterstützung signalisiert. Zur G20-Gruppe gehören die wichtigsten Industrie- und Schwellenstaaten der Welt. Auch Russland ist Teil der G20, Staatschef Putin kommt aber nicht nach Rio. Er lässt sich von Außenminister Lawrow vertreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2024 11:00 Uhr