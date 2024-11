G20-Gipfel in Brasilien beginnt

Rio de Janeiro: In Brasilien findet heute und morgen der G20-Gipfel statt. Die führenden Industrie- und Schwellenländer wollen unter anderem über den Kampf gegen weltweiten Hunger und den Klimawandel beraten. Der Gastgeber, Brasiliens Präsident Lula da Silva, will dafür sorgen, dass der globale Süden und Schwellenländer international mehr Einfluss bekommen. Dazu regt er Reformen an - zum Beispiel bei der Entscheidungsfindung der Vereinten Nationen. Überschattet wird das G20-Treffen von geopolitischen Konflikten. Bundeskanzler Scholz warf Russland vor Beginn des Gipfels vor, die Zusammenarbeit mit seinem völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine zu belasten.

