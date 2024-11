G20-Gipfel einigt sich auf neue Allianz gegen Armut

Rio de Janeiro: Die G20-Staaten haben sich am ersten Tag ihres Gipfeltreffens in Rio de Janeiro überraschend auf eine gemeinsame Abschlusserklärung geeinigt. Die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer der Welt verständigten sich demnach auf ein neues Programm zur Bekämpfung der weltweiten Armut. Die G20-Staaten wollen sich künftig zudem für eine wirksame Besteuerung der Superreichen einsetzen. Außerdem bekräftigten sie das international vereinbarte Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. In dem Dokument riefen die Staatenlenker überdies zu einem "umfassenden" Waffenstillstand sowohl im Gazastreifen als auch im Libanon auf.

