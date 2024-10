G 7-Verteidigungsminister sichern Ukraine "unerschütterliche Unterstützung" zu

Neapel: Beim ersten G7-Treffen der Verteidigungsminister überhaupt haben die Teilnehmer der Ukraine ihre unerschütterliche Unterstützung zugesagt. Neben den Ministern der sieben führenden westlichen Industrienationen nahmen auch der neue NATO-Generalsekretär Rutte, der EU-Außenbeauftragte Borrell und der ukrainische Verteidigungsminister Umerow an dem Treffen in Neapel teil. Gastgeber Crosetto sagte, die zahlreichen Konflikte zeigten, dass sich die allgemeine Sicherheitslage verschlechtert habe. Weitere Themen des Treffens waren die jüngsten Entwicklungen im Libanon und der Iran. Die Minister forderten Teheran auf, die Terrororganisation Hamas und die Schiiten-Miliz Hisbollah nicht weiter zu unterstützen. Am Rande des Treffens kam es im Zentrum von Neapel zu Krawallen. Mehrere Dutzend G7-Gegner warfen Steine und Flaschen auf die Polizei. Die Sicherheitskräfte setzten Rauchbomben und Schlagstöcke ein.

