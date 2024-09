Fußballerin Alexandra Popp beendet Nationalmannschafts-Karriere

Frankfurt am Main: Fußballerin Alexandra Popp beendet ihre Karriere in der deutschen Nationalmannschaft. Wie der DFB inzwischen bestätigte, wird die 33-jährige Kapitänin ihr letztes Länderspiel am 28. Oktober in Duisburg gegen Australien absolvieren. Popp war drei Mal Deutschlands "Fußballerin des Jahres", bestritt 144 Länderspiele und schoss dabei 67 Tore. 2016 wurde sie mit der Nationalmannschaft Olympiasiegerin, 2022 Vize-Europameisterin. Zuletzt hatte sie aber immer wieder Verletzungsprobleme.

