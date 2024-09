Fußballerin Alexandra Popp beendet Nationalmannschafts-Karriere

Frankfurt am Main: Fußballerin Alexandra Popp beendet offenbar ihre Karriere in der deutschen Nationalmannschaft. Nach NDR-Informationen will der DFB den Rücktritt der Kapitänin noch in dieser Woche offiziell bekanntgeben. Bundestrainer Wück soll bereits über die Entscheidung der 33-Jährigen informiert sein. Popp war drei Mal Deutschlands "Fußballerin des Jahres", bestritt 144 Länderspiele und schoss dabei 67 Tore. 2016 wurde sie mit der Nationalmannschaft Olympiasiegerin, 2022 Vize-Europameisterin. Zuletzt hatte sie aber immer wieder Verletzungsprobleme.

