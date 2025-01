Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg verliert 1:5 in Ulm

Zum Sport: In der 2. Fußball-Bundesliga hat Schlusslicht Jahn Regensburg eine weitere Niederlage kassiert. Das Spiel beim SSV Ulm ging 1:5 verloren. Außerdem spielten: Hannover 96 gegen Preußen Münster 2:2 und Darmstadt 98 gegen den SC Paderborn 0:1. Tennisprofi Alexander Zverev muss weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten. Im Finale der Australian Open verlor Zverev glatt in drei Sätzen gegen Jannik Sinner aus Italien. Ski-Rennfahrerin Lara Gut-Behrami aus der Schweiz gewann den Super-G in Garmisch-Partenkirchen, und beim Weltcup-Slalom in Kitzbühel wurde Linus Straßer aus München Fünfter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2025 17:00 Uhr