Fußball: Siege für Dortmund und Leverkusen in der Champions League

Zum Fußball: In der Champions League waren die deutschen Teams gestern Abend erfolgreich: Der höchste Sieg gelang Dortmund - gegen Celtic Glasgow hieß es am Abend vor heimischem Publikum 7 zu 1. Auch Leverkusen gewann seine zweite Partie in der Königsklasse, es schlug AC Mailand mit 1 zu 0. Der VfB Stuttgart dagegen muss weiter auf seinen ersten Sieg warten: Die Partie gegen Sparta Prag endete 1 zu 1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2024 06:00 Uhr