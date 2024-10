Fußball-Sicherheitsgipfel einigt sich auf Kommission für Stadionverbote

München: Die Sportminister der Länder wollen, dass künftig eine Kommission über Stadionverbote für bestimmte Fußballfans entscheidet. Bei einem sogenannten Sicherheitsgipfel auf Einladung des bayerischen Ministers Herrmann einigten sich die Politiker mit der Deutschen Fußball-Liga darauf, dies nicht mehr den Vereinen zu überlassen. Herrmann sagte mit Blick auf Gewalt und Pyrotechnik in Bundesliga-Stadien, auch Familien mit Kindern müssten Fußballspiele sicher und ohne Angst besuchen können. In die neu zu schaffende Kommission für Stadionverbote sollen demnach auch Fan-Vertreter einbezogen werden. Der Hamburger Sportsenator Grote sagte, die heutige Einigung sei größer als das, was zuvor in mehreren Jahren erreicht worden sei. Für die Deutsche Fußball-Liga widersprach deren Aufsichtsratschef Watzke dem Eindruck, der Besuch von Fußballspielen sei nicht sicher. Fanvertreter waren zu dem heutigen Treffen nicht eingeladen.

