Fußball: Leverkusen und Stuttgart spielen 0:0

Zum Fußball: In der Bundesliga haben sich Leverkusen und Stuttgart zum Auftakt des Spieltags torlos getrennt. Meister und Vizemeister können damit weiter nicht in den Kampf um die Tabellenspitze eingreifen. Der aktuelle Spitzenreiter Bayern München spielt am Nachmittag gegen Union Berlin; Augsburg muss in Wolfsburg antreten. In der zweiten Liga gab es gestern folgende Ergebnisse: Ulm - Schalke: 0:0 und Münster - Düsseldorf: 1:0

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2024 07:00 Uhr