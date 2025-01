Fußball: FC Bayern verliert bei Feyenoord Rotterdam

Zum Fußball: Für den FC Bayern ist die direkte Achtelfinal-Teilnahme in der Champions League in weite Ferne gerückt. Die Münchner haben 0:3 bei Feyenoord Rotterdam verloren und können aus eigener Kraft nicht mehr einen Platz unter den besten acht Teams erreichen. - Davor hat RB Leipzig den ersten Sieg in der Champions League eingefahren. Gegen Sporting Lissabon gewannen die Sachsen mit 2:1. Leipzig war allerdings vorher schon ausgeschieden.

