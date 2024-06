Fußball-Europameisterschaft beginnt in München - Plätze in der Stadt überfüllt

München: Am Abend hat die Fußballeuropameisterschaft in der Münchner Arena begonnen. Die deutsche Nationalmannschaft tritt gegen Schottland an. Bundestrainer Nagelsmann setzt auf die bewährten Spieler um Kapitän Gündogan, mit Antonio Rüdiger, Toni Kroos und Jonathan Tah, sowie Manuel Neuer im Tor. Schon am Nachmittag waren zehntausende Fans in die Münchner Innenstadt gekommen. Erst musste der Marienplatz wegen Überfüllung geschlossen werden. Dort hielten vorübergehend auch keine U- und S-Bahnen. Später wurden auch keine Zuschauer mehr bei der Fan-Zone im Olympiapark eingelassen. Die Polizei sprach von einer prächtigen Stimmung, trotz der vielen Menschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2024 21:00 Uhr