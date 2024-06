Fußball-EM: Portugal siegt gegen Tschechien, Deutschland tritt gegen Ungarn an

Leipzig: Portugal hat am Abend sein erstes Spiel bei der Fußball-Europameisterschaft gegen Tschechien mit 2:1 gewonnen. Zunächst lag das Team um Kapitän Cristiano Ronaldo zurück, doch in der Nachspielzeit gelang den Portugiesen noch der Siegtreffer durch den eingewechselten Francisco Conceicao. Für die deutsche Mannschaft steht heute das zweite Gruppenspiel an. Um 18 Uhr trifft das Team von Bundestrainer Nagelsmann in Stuttgart auf Ungarn. Anschließend spielen in der deutschen Gruppe Schottland und die Schweiz gegeneinander, außerdem schon am Nachmittag Kroatien und Albanien.

