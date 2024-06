Fußball-EM: Heute starten die Gruppen C und D

Berlin: Bei der Fußball-EM werden auch heute wieder drei Partien gespielt: Am Nachmittag startet die Gruppe D mit der Begegnung Polen - Niederlande. Am Abend spielen dann in der Gruppe C Slowenien gegen Dänemark und Serbien gegen England. Gestern Abend hatte Italien Albanien mit 2:1 besiegt. Dabei war Albanien nach nur 23 Sekunden in Führung gegangen - es war das schnellste Tor in der EM-Geschichte. Die Italiener konnten das Spiel mit Treffern in der 11. und 16. Minute aber früh drehen. Vorher hatte sich Spanien gegen Kroatien mit 3:0 durchgesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2024 11:00 Uhr