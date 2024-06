Fußball-EM: England gewinnt gegen Serbien

Gelsenkirchen: Bei der Fußball-EM hat sich England mit 1:0 gegen Serbien durchgesetzt. Das Tor erzielte Bellingham per Kopf in der 13. Minute. Die Behörden hatten die Partie als Hochrisikospiel eingestuft. Vor dem Anpfiff kam es zu Schlägereien zwischen beiden Fanlagern. Sieben Serben wurden laut Polizei in Gewahrsam genommen. - Heute Abend hat Frankreich sein erstes Spiel im Turnier. Das Team um Superstar Mbappé spielt um 21 Uhr gegen Österreich. Die weiteren Partien des Tages sind Rumänien gegen die Ukraine und Belgien gegen die Slowakei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2024 06:00 Uhr