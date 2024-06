München: Mit der Partie Deutschland gegen Schottland beginnt am Abend die Fußball-EM. Dazu werden in der ausverkauften Münchner Arena 67.000 Zuschauer erwartet, unter ihnen Bundespräsident Steinmeier. Bundeskanzler Scholz erhofft sich von dem Turnier neben gutem Fußball Begeisterung und eine freundschaftliche Stimmung im Land. Wenn sich dies auf die Zeit nach der EM übertragen ließe, hätten alle etwas davon, sagte Scholz dem Online-Portal Web.de News. Mannschaftskapitän Gündogan appellierte an alle Fußballfans, die DFB-Elf zu unterstützen. Man könne auf allen Ebenen gewinnen, als guter Gastgeber und als weltoffene Gesellschaft, schreibt Gündogan in der "Bild"-Zeitung. Die Mannschaft wolle dazu beitragen, dass es im Land wieder mehr Zusammenhalt gibt, so der Spieler des FC Barcelona. Die EM endet mit dem Finale am 14. Juli in Berlin.

