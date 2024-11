Fußball-Bundesligist Dortmund gewinnt 2:1 gegen Leipzig

Zum Fußball: In der Bundesliga hat am Abend Borussia Dortmund die Gäste aus Leipzig mit 2:1 besiegt. Leipzig ist nach wie vor Tabellenzweiter. An der Spitze bleibt der FC Bayern, der sich gegen Union Berlin mit 3:0 durchsetzte. Neuer Tabellendritter ist Eintracht Frankfurt, nach einem 7:2 über Bochum. Außerdem spielten: Wolfsburg - Augsburg 1:1, Hoffenheim - St. Pauli 0:2 und Kiel - Heidenheim 1:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2024 23:00 Uhr