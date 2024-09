Fußball-Bundesliga: Leverkusen verliert gegen Leipzig

Zum Fußball: Der amtierende Meister Bayer Leverkusen hat in der Bundesliga die erste Niederlage seit mehr als 15 Monaten hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Xabi Alonso unterlag am Abend trotz einer 2:0-Führung noch 2:3 gegen RB Leipzig. Die Leverkusener hatten zuvor 35 Bundesligaspiele in Serie nicht mehr verloren. In der zweiten Liga gewann Hertha BSC beim 1. FC Kaiserslautern mit 4:3. Heute sind in der Bundesliga die beiden bayerischen Vereine im Einsatz: Der FC Augsburg spielt in Heidenheim, Bayern München empfängt den SC Freiburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2024 06:00 Uhr