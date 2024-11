Fußball-Bundesliga: Leipzig spielt unentschieden gegen Gladbach

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern seine Tabellenführung weiter ausbauen können. Verfolger RB Leipzig kam am Abend gegen Mönchengladbach nicht über ein 0:0 hinaus. Die Bayern hatten zuvor 1:0 bei St. Pauli gewonnen. Dortmund verlor in Mainz 1:3. Werder Bremen gewann gegen Holstein Kiel 2:1. Und der Tabellenletzte Bochum konnte gegen Leverkusen einen Punkt holen, die Partie endete 1:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2024 06:00 Uhr