Fußball-Bundesliga: Freiburg und Mainz trennen sich torlos

Freiburg: In der Fußball-Bundesliga ist das Sonntags-Duell zwischen Freiburg und Mainz torlos zu Ende gegangen. In der 2. Liga gab es drei Unentschieden. Der 1. FC Nürnberg kam auswärts gegen den Hamburger SV trotz zahlreicher Chancen nur zu einem 1:1, steigt in der Tabelle aber um zwei Plätze auf Rang 6. Paderborn und Braunschweig trennten sich torlos 0:0. Kaiserslautern und Magdeburg spielten 2:2.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2024 18:00 Uhr