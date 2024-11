Fußball-Bundesliga: FC Bayern gewinnt bei St. Pauli

Zum Fußball: Der FC Bayern hat in der Bundesliga 1:0 beim FC St. Pauli gewonnen. Den Treffer erzielte Musiala in der 22. Spielminute. Die Münchner bleiben Spitzenreiter in der Bundesliga, der Tabellenzweite Leipzig spielt um 18 Uhr 30 gegen Mönchengladbach. Dortmund hat erneut eine Auswärtsniederlage kassiert. Die Westfalen verloren 1:3 in Mainz. Der Tabellenletzte Bochum und Leverkusen trennten sich 1:1. Damit bleibt Bochum auch am zehnten Spieltag ohne Sieg. Bremen gewann 2:1 gegen Kiel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2024 18:00 Uhr