Fußball-Bundesliga: FC Bayern bleibt ungeschlagen

Zum Fußball: Der FC Bayern bleibt in der Fußball-Bundesliga auch nach zwölf Saisonspielen ungeschlagen. In Dortmund erzielte Musiala in der 85. Minute per Kopf den Ausgleich zum 1:1. Die Münchner bleiben damit Tabellenführer vor Frankfurt. Augsburg gewann zuvor 1:0 gegen Schlusslicht Bochum. Leipzig rutscht immer tiefer in die Krise. Die Sachsen verloren gegen Wolfsburg 1:5. Die weiteren Ergebnisse: Union Berlin - Leverkusen 1:2, Freiburg - Mönchengladbach 3:1 und Bremen - Stuttgart 2:2.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2024 06:00 Uhr