Fußball-Bundesliga: FC Augsburg verliert 0:4 bei RB Leipzig

Leipzig: Der FC Augsburg hat in der Fußball-Bundesliga eine deutliche 0:4-Niederlage bei RB Leipzig kassiert. Sankt Pauli gewann 3:0 in Freiburg und holte damit den ersten Saisonsieg. Heidenheim siegte in Mainz mit 2:0, Mönchengladbach setzte sich mit 1:0 gegen Union Berlin durch und die Partie Wolfsburg gegen Stuttgart endete 2:2. Gerade läuft noch das Spiel FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen. -- In der Zweiten Fußball-Bundesliga bleibt Jahn Regensburg auf dem letzten Tabellenplatz. Die Oberpfälzer kamen zuhause gegen Kaiserslautern nicht über ein 0:0 hinaus. Außerem spielten: Darmstadt - Magdeburg: 1:2 und Hamburger SV - Paderborn: 2:2.

