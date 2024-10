Fußball-Bundesliga: Augsburg verliert in Freiburg

Zum Fußball: In der Bundesliga gab es am Nachmittag folgende Ergebnisse: Freiburg - Augsburg 3:1, Leverkusen - Frankfurt 2:1, Gladbach - Heidenheim 3:2, Hoffenheim - Bochum 3:1 und Mainz - Leipzig 0:2. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Jahn Regensburg die nächste Niederlage hinnehmen müssen. Der Tabellenletzte aus der Oberpfalz verlor gegen Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf mit 0:3, zwei Regensburger Spieler wurden vom Platz gestellt. Hannover 96 feierte einen knappen 1:0-Sieg gegen Schalke 04, die Partie Preußen Münster gegen den SV Elversberg endete 1:1.

