Fürth verliert in Münster - Deutsche Frauen siegen in der Biathlon-Staffel

Zum Fußball: In der 2. Liga hat Greuther Fürth bei Aufsteiger Preußen Münster mit 1:2 verloren. Die Mittelfranken kassierten den entscheidenden Treffer der Gastgeber in der 90. Minute. Kaiserlautern gewann 2:1 gegen Ulm. Und die Partie Braunschweig gegen Schalke endete torlos. Zum Biathlon: Die deutsche Staffel der Frauen hat den Heimweltcup in Ruhpolding gewonnen und damit den zweiten Sieg in Folge geholt. Das Quartett mit Stefanie Scherer, Selina Grotian, Sophia Schneider und der Gesamtweltcupführenden Franziska Preuß triumphierte mit lediglich vier Nachladern, nach 4x6 Kilometern vor Norwegen und Frankreich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2025 17:00 Uhr