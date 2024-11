Füracker kritisiert Erbschaftssteuer-Pläne der Grünen

München: Der bayerische Finanzminister Füracker hat einen Vorschlag der Grünen zur Reform der Erbschaftssteuer zurückgewiesen. Die Grünen hatten auf ihrem Parteitag am Wochenende ein Modell vorgeschlagen, das einen Freibetrag unabhängig vom Verwandtschaftsverhältnis der Erben vorsieht. Füracker sagte dem "Münchner Merkur", diese Idee gehe an der Lebenswirklichkeit vorbei und sei auch verfassungsrechtlich bedenklich. Die Grünen wollen einen "Lebensfreibetrag für alle" in Höhe von beispielsweise einer Million Euro. Oberhalb dieser Summe solle ein linearer Steuersatz von etwa 25 Prozent gelten - und zwar sowohl auf Immobilien als auch auf Betriebsvermögen und Aktien.

