Für Bombenentschärfung in Köln werden drei Krankenhäuser geräumt

Köln: Behörden und Einsatzkräfte in der Stadt bereiten sich auf die aufwändigste Räumungsaktion für eine Bombenentschärfung seit 1945 vor. In unmittelbarer Nähe von drei Krankenhäusern soll ein Zehn-Zentner-Blindgänger unschädlich gemacht werden. Alle drei Kliniken müssen geräumt werden. Außerdem müssen etwa 6.400 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. An der Aktion sind rund 1.300 Helfer beteiligt - Mitarbeiter des Ordnungsamts, Polizisten, Feuerwehrleute, Rettungskräfte und 800 Ehrenamtliche. Die Entschärfung soll nach Möglichkeit vor Einbruch der Dunkelheit abgeschlossen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2024 13:00 Uhr