Fünf Verletzte bei erneutem Messerangriff in Tel Aviv

Tel Aviv: Bei einem Messerangriff in der israelischen Küstenmetropole sind am Abend fünf Menschen verletzt worden. Drei von ihnen kamen ins Krankenhaus. Der Angreifer ist laut Polizei ein 28-jähriger "Terrorist" aus dem Ausland. Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas nannte die Attacke "heldenhaft", reklamierte sie aber nicht für sich. Erst am Samstag hatte ein Mann bei einem Messerangriff in Tel Aviv einen Menschen verletzt. Die Attacken fallen in die seit zwei Tagen laufende Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2025 03:00 Uhr