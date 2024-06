Fünf Touristen sterben Hitzetod in Griechenland

Athen: In Griechenland sind dieses Jahr trotz Warnungen von vielen Seiten schon mindestens fünf Touristen beim Wandern umgekommen. Mindestens drei Personen werden derzeit noch vermisst: von einem US-Amerikaner und zwei Touristinnen aus Frankreich fehlt seit einer Woche jede Spur. Sie waren bei hohen Temperaturen zu einer Wanderung aufgebrochen. In Griechenland herrschten in den vergangenen Tagen Temperaturen von bis zu 40 Grad im Schatten - in der Sonne können es bis zu 60 Grad sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2024 20:00 Uhr