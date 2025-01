Fünf Menschen sterben in der Silvesternacht durch Böller

Berlin: Die Silvesternacht in Deutschland ist weitgehend friedlich verlaufen. Allerdings wurden die Feiern überschattet von mehreren schweren Unfällen mit Feuerwerkskörpern. Bundesweit kamen dabei fünf Menschen ums Leben, zahlreiche wurden verletzt. Außerdem gab es in mehreren Städten Angriffe auf Einsatzkräfte. In München randalierten laut Polizei rund 300 Menschen auf der Wittelsbacherbrücke. Sie zündeten demnach Gegenstände an und attackierten Polizisten. Eine Polizeisprecherin teilte mit, die Randalierer seien dem linken Spektrum zuzuordnen. Insgesamt gab es allein in der Landeshauptstadt 700 Polizeieinsätze. In Berlin wurden mehr als 300 Menschen festgenommen, dort wurden bei Attacken 13 Polizeibeamte verletzt. In der Hauptstadt stieg die größte Silvesterparty, am Brandenburger Tor feierten zehntausende Menschen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen mit einem großen Feuerwerk und einer Live-Show.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2025 11:00 Uhr