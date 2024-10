Fünf Hotelangestellte werden bei Brand in Balderschwang verletzt

Balderschwang: Bei einem Brand im Mitarbeiterhaus eines Hotels im Allgäu sind fünf Menschen verletzt worden. Das Feuer ist in den frühen Morgenstunden ausgebrochen. Insgesamt 200 Feuerwehrleute waren in Balderschwang im Einsatz. Hundert Rot-Kreuz-Mitarbeiter haben geholfen, auch das angrenzende Hotel zu evakuieren. Die Verletzten erlitten Rauchvergiftungen und Brandwunden. Zwei brachen sich Knochen, als sie aus dem Fenster sprangen. Der Riedbergpass musste wegen des Einsatzes zweitweise gesperrt werden. Der Schaden geht nach ersten Schätzungen in die Millionen. Brandermittler sind nun vor Ort.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2024 13:00 Uhr