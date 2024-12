Fünf Anklagen wegen Tod von Popstar Liam Payne

Buenos Aires: In Argentinien sind fünf Menschen wegen des Todes des britischen Popstars Liam Payne angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen fahrlässige Tötung und die Beschaffung von Drogen vor. Bei den Personen handelt es sich um den Chef des Hotels, in dem der frühere Sänger der Popgruppe "One Direction" wohnte, sowie um drei weitere Hotelangestellte und einen Mitarbeiter des Stars. Alle fünf Personen haben Payne laut Anklage nicht geholfen, obwohl klar erkennbar war, dass er wegen Alkohol- und Kokainkonsums kaum noch stehen konnte. Payne war Mitte Oktober vom Balkon seines Hotelzimmers gestürzt.

