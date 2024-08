Führerschein wird immer teurer

Wiesbaden: Fahrschule und Führerscheinprüfung werden immer teurer. Das Statistische Bundesamt hat ermittelt, dass die Preise dafür im vergangenen Jahr um durchschnittlich 7,6 Prozent gestiegen sind. Das liegt deutlich über der Inflationsrate - zum dritten Mal in Folge. Während die Prüfgebühren festgelegt sind, bestimmen die Fahrschulen die Preise für Fahrstunden und theoretischen Unterricht selbst. Laut ADAC kostet ein Führerschein zwischen 2.100 und 4.400 Euro.///evtl. STOPP Der Verband der Fahrlehrer weist darauf hin, dass es auf dem Land in der Regel billiger ist als in den großen Städten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2024 11:00 Uhr