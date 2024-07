Führende Demokraten raten Biden von erneuter Kandidatur ab

Washington: Führende Mitglieder der demokratischen Partei von US-Präsident Biden haben ihn laut Medienberichten vor einer erneuten Kandidatur gewarnt. Das berichten übereinstimmend mehrere US-Medien. Demnach zeigten sich der Mehrheitsführer im Senat, Schumer, sowie der Minderheitenführer im Repräsentantenhaus, Jeffries, in Gesprächen mit Biden besorgt, dass die Demokraten die Kontrolle über beide Kongress-Kammern verlieren könnten. Im Herbst werden in den USA außer dem Präsidenten auch das gesamte Repräsentantenhaus und zwei Drittel der Sitze des Senats gewählt. Biden hat bisher alle Rückzugsforderungen zurückgewiesen. In der Nacht wurde bekannt, dass er erneut positiv auf Corona getestet wurde. Wie das Weiße Haus weiter mitteilte, brach Biden als Konsequenz seine derzeitige Wahlkampftour ab und will sich vorrübergehend in sein Privathaus im Bundesstaat Delaware zurückziehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2024 06:00 Uhr