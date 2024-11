FuBball: FC Bayern schlägt Paris Saint-Germain 1:0

München: In der Fußball-Champions-League hat der FC Bayern den dritten Sieg der Vorrunde eingefahren. Die Münchner bezwangen Paris Saint-Germain mit 1:0. Das Tor des Abends erzielte in der 38. Minute Kim. Nach einer gelb-roten Karte gegen Dembele spielten die Bayern von der 56. Minute an in Überzahl. Bayer Leverkusen gewann 5:0 gegen RB Salzburg und bleibt damit auf Achtelfinalkurs. RB Leipzig dagegen wartet in der Königsklasse auf ein Erfolgserlebnis. Die Sachsen verloren bei Inter Mailand 0:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2024 23:00 Uhr