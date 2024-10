Frontex meldet drastischen Rückgang der irregulären Migration

Brüssel: Die Europäische Grenzschutzagentur meldet einen drastischen Rückgang der irregulären Migration. Laut Frontex gab es in den ersten neun Monaten dieses Jahres über 40 Prozent weniger illegale Grenzübertritte in die EU. Auf der westlichen Balkanroute lag das Minus sogar bei fast 80 Prozent und auch über das Mittelmeer ging die Zahl der Ankünfte um über 60 Prozent zurück. Gestiegen ist die Zahl der illegalen Grenzübertritte dagegen im Osten der EU, in Polen und im Baltikum. Dort registrierte Frontex einen Zuwachs um fast 200 Prozent. Polen hat bereits angekündigt, das Asylrecht teilweise auszusetzen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will einen Notfallplan zur Migration erarbeiten. Sie befürchtet zusätzliche Probleme durch den Krieg im Nahen Osten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2024 12:00 Uhr