Front gegen Frankreichs Rechte nach deren Wahlerfolg

Paris: Nach dem Erfolg der Rechtsnationalen bei der ersten Runde der französischen Parlamentswahl versuchen andere Parteien den Schulterschluss. So werden sich linke Kandidaten aus jenen Wahlkreisen zurückziehen, in denen sie in der ersten Runde nur Dritte wurden. Das Linksbündnis will dadurch erreichen, dass sich Wähler kommenden Sonntag für andere Gegner des "Rassemblement National" entscheiden. Das Lager von Präsident Macron kündigte ebenfalls an, eigene Kandidaten zurückzuziehen. Dem Innenministerium zufolge kamen die Rechtsnationalen gestern auf 33 Prozent der Stimmen, das Linksbündnis auf 28 und Macrons Lager auf 20 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2024 18:00 Uhr