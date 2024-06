Friedenspreis geht an Historikerin Anne Applebaum

Frankfurt: Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geht in diesem Jahr an die polnisch-amerikanische Historikerin und Publizistin Anne Applebaum. Das gab der Stiftungsrat am Vormittag bekannt. In der Begründung heißt es, Applebaums Werk sei ein wichtiger Beitrag für die Bewahrung von Demokratie und Frieden, gerade in einer Zeit, in der die demokratischen Errungenschaften und Werte karikiert und attackiert werden. Mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels werden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die in Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben. Die Ehrung wird traditionell zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse überreicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.06.2024 10:15 Uhr